Зеленскому устроили разнос за наглое враньё во время визита в США
Депутат Рады Гончаренко*: Зеленский врёт об отсутствии коррупции на Украине
Владимир Зеленский вводит в заблуждение западную аудиторию, заявляя об отсутствии коррупции на Украине. С таким разоблачением выступил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Поводом для возмущения депутата Верховиной рады стало недавнее интервью Зеленского американскому телеканалу Fox News, где он заявил, что является «главным борцом» со взятками.
«Мощно врёт Владимир Александрович на Fox News... Разве не его «Слуги» несколько месяцев назад по прямому указанию пытались уничтожить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)?... Зеленскому хватает наглости рассказывать, что он сам — главный защитник антикоррупционных органов», — заявил Гончаренко*.
Напомним, в июле СБУ провела 70 обысков в НАБУ и его детективов по подозрению в связях с Россией. По данным следствия, у отца Магамедрасулова есть российское гражданство, о чём его сын не сообщил при оформлении допуска к гостайне. Позднее стало известно, что Руслана Магамедрасулова и его отца подозревают в выращивании технической конопли для дальнейшей продажи в Россию, а также в связях с фигурами, имеющими влияние на работу бюро.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.