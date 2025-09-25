Владимир Зеленский вводит в заблуждение западную аудиторию, заявляя об отсутствии коррупции на Украине. С таким разоблачением выступил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Поводом для возмущения депутата Верховиной рады стало недавнее интервью Зеленского американскому телеканалу Fox News, где он заявил, что является «главным борцом» со взятками.

«Мощно врёт Владимир Александрович на Fox News... Разве не его «Слуги» несколько месяцев назад по прямому указанию пытались уничтожить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)?... Зеленскому хватает наглости рассказывать, что он сам — главный защитник антикоррупционных органов», — заявил Гончаренко*.

