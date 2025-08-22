Мессенджер MAX
СБУ раскрыла подробности дела против начальника детективов НАБУ Магамедрасулова

Начальника детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца подозревают в выращивании технической конопли для дальнейшей продажи в Россию, а также в связях с фигурами, имеющими влияние на работу бюро. Детали этого дела опубликовала Служба безопасности Украины.

«Отец высокопоставленного чиновника НАБУ вел переписку с народным депутатом-беглецом от запрещённой партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь» — прим. Life.ru) Федором Христенко, который, по данным следствия, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Магамедрасулов и его отец выращивали коноплю в Житомирской области и вели переписку с «представителем агрокомпании Дагестана» о её продаже. В материалах дела также содержатся записи звонков и переписки с другими лицами, включая договорённости о встречах в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ проводят обыски у Национального антикоррупционного бюро Украины, подозревая структуру в связях с Россией. По версии следствия, один из высокопоставленных детективов НАБУ, Руслан Магамедрасулов, через своего отца вёл бизнес на российской территории.

Милена Скрипальщикова
