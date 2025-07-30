Депутат Рады опубликовал фото золотого унитаза из тайного офиса Зеленского
Депутат Рады Железняк показал фото золотого унитаза из квартиры друга Зеленского
Обложка © Telegram / Ярослав Железняк
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографию золотого унитаза и золотого биде в квартире бизнесмена Тимура Миндича, известного на Украине как «кошелёк» Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало жилище Миндича, которое могло быть «теневым офисом» главаря киевского режима.
«Относительно квартиры Миндича — я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда. Но сразу несколько «гостей» мне их аутентичность подтвердили. Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз? Я думал, они все уже выехали из страны», — отметил Железняк.
Напомним, ранее на Украине сообщили, что квартира предпринимателя и бизнес-партнёра Зеленского — Тимура Миндича — могла находиться под прослушиванием НАБУ. По данным СМИ, этим вопросом занимался начальник детективов ведомства Руслан Магамедрасулов. Сейчас он подозревается в государственной измене. Миндич — совладелец фирмы «Квартал 95». В июне сообщалось, что он мог сбежать с Украины. Также была информация, что с Миндичем незадолго до убийства встречался юрист, бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Как сообщал Life.ru, 22 июля Зеленский подписал законопроект, который значительно ограничивает независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На улицах Украины начали устраивать митинги. Акции протестов вынудили Зеленского внести на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов. Окончательное голосование в Раде по закону назначено на 31 июля. При этом глава НАБУ заявил, что законопроект, ограничивающий деятельность ведомств, поддержали депутаты, которые как раз замешаны в коррупционных схемах.