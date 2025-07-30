Депутат Рады опубликовал фото золотого унитаза из тайного офиса Зеленского

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографию золотого унитаза и золотого биде в квартире бизнесмена Тимура Миндича, известного на Украине как «кошелёк» Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало жилище Миндича, которое могло быть «теневым офисом» главаря киевского режима.

«Относительно квартиры Миндича — я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда. Но сразу несколько «гостей» мне их аутентичность подтвердили. Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз? Я думал, они все уже выехали из страны», — отметил Железняк.