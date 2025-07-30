Стало известно о планах Зеленского и свиты построить четыре крупных дворца под Киевом
Блогер Шарий: Зеленский и его приближённые хотят построить 4 дворца под Киевом
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Главарь киевского режима Владимир Зеленский совместно с приближёнными намеревается построить под Киевом четыре крупных имения. Данными об этом располагает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
«По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца. Это правда. НАБУ об этом знают», — написал Шарий в социальных сетях.
По словам блогера, речь идёт о самом Зеленском, главе его офиса Андрее Ермаке, бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, а также совладельце студии «Квартал 95» Тимуре Миндиче. Роскошную недвижимость планируется возвести в Козине в Киевской области.
Ранее Шарий заявил о драме в офисе Владимира Зеленского. По его информации, киевский главарь рассматривает вариант увольнения ближайшего соратника — главы ОП Андрея Ермака.
Напомним, 22 июля украинский парламент одобрил закон, который существенно ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств в стране — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В связи с этим жители крупных городов начали устраивать митинги. Акции протестов вынудили Зеленского внести на рассмотрение парламента новый законопроект, который якобы должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов. Тем временем ЕС приостановил финансовую помощь Киеву.