Стало известно о планах Зеленского и свиты построить четыре крупных дворца под Киевом

Главарь киевского режима Владимир Зеленский совместно с приближёнными намеревается построить под Киевом четыре крупных имения. Данными об этом располагает национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

«По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца. Это правда. НАБУ об этом знают», — написал Шарий в социальных сетях.

По словам блогера, речь идёт о самом Зеленском, главе его офиса Андрее Ермаке, бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, а также совладельце студии «Квартал 95» Тимуре Миндиче. Роскошную недвижимость планируется возвести в Козине в Киевской области.