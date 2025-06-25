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24 июня, 21:35

Выяснилось, с кем встречался Портнов на Украине перед смертью

Нардеп Железняк: Незадолго до убийства Портнов встречался с Тимуром Миндичем

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Юрист и бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Испании, незадолго до смерти встречался на Украине с партнёром главаря киевского режима Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, ранее внимание было сосредоточено на контактах Портнова с должностными лицами, однако среди собеседников юриста оказался и Миндич. Железняк отметил, что речь идёт не о государственном чиновнике, но о человеке, тесно связанном с действующей властью.

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Напомним, экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании 21 мая. Неизвестный на мотоцикле совершил нападение на Портнова возле школы, где тот высадил детей. После стрельбы преступник скрылся.

Тимур Хингеев
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