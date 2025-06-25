Выяснилось, с кем встречался Портнов на Украине перед смертью
Нардеп Железняк: Незадолго до убийства Портнов встречался с Тимуром Миндичем
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Юрист и бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Испании, незадолго до смерти встречался на Украине с партнёром главаря киевского режима Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, ранее внимание было сосредоточено на контактах Портнова с должностными лицами, однако среди собеседников юриста оказался и Миндич. Железняк отметил, что речь идёт не о государственном чиновнике, но о человеке, тесно связанном с действующей властью.
Напомним, экс-советника Януковича Андрея Портнова застрелили в Испании 21 мая. Неизвестный на мотоцикле совершил нападение на Портнова возле школы, где тот высадил детей. После стрельбы преступник скрылся.