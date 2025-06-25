Выяснилось, с кем встречался Портнов на Украине перед смертью

Юрист и бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Испании, незадолго до смерти встречался на Украине с партнёром главаря киевского режима Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, ранее внимание было сосредоточено на контактах Портнова с должностными лицами, однако среди собеседников юриста оказался и Миндич. Железняк отметил, что речь идёт не о государственном чиновнике, но о человеке, тесно связанном с действующей властью.