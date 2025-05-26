Вскрыты тщетные попытки Киева взломать телефон убитого в Испании Портнова
Блогер Шарий: После убийства Портнова Киев пытался взломать его телефон
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
После убийства в Испании экс-советника четвёртого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова Киев немедленно попытался заполучить доступ к его личным устройствам, чтобы извлечь конфиденциальную информацию. Главной целью было выяснить детали расследования, включая версии случившегося и имена вероятных преступников. Об этом заявил в своей социальной сети украинский блогер Анатолий Шарий.
Он отметил, что замглавы офиса Владимира Зеленского Олег Татаров в кратчайшие сроки сформировал и отправил в Мадрид следственную группу из Департамента спецрасследований. Однако испанские власти, подозревая намерения Киева, засекретили расследование, лишив украинских следователей доступа к ключевым материалам. Теперь Киев ищет альтернативные пути.
«Насколько я знаю, Киев пытается решить эту ситуацию другими путями, дипломатическим и коррупционным», — написал блогер.
Ранее Шарий заявил, что Портнов тайно встречался с Владимиром Зеленским в Киеве перед расстрелом. Главарь киевского режима предлагал ему защиту в обмен на лояльность.
Напомним, что 21 мая в районе Мадрида был убит украинский юрист Андрей Портнов. Неизвестный на мотоцикле совершил нападение на Портнова возле школы, где тот высадил детей. После стрельбы преступник скрылся. Блогер Анатолий Шарий утверждает, что к убийству причастен Киев. Испанская полиция ведёт расследование.