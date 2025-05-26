Вскрыты тщетные попытки Киева взломать телефон убитого в Испании Портнова

После убийства в Испании экс-советника четвёртого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова Киев немедленно попытался заполучить доступ к его личным устройствам, чтобы извлечь конфиденциальную информацию. Главной целью было выяснить детали расследования, включая версии случившегося и имена вероятных преступников. Об этом заявил в своей социальной сети украинский блогер Анатолий Шарий.

Он отметил, что замглавы офиса Владимира Зеленского Олег Татаров в кратчайшие сроки сформировал и отправил в Мадрид следственную группу из Департамента спецрасследований. Однако испанские власти, подозревая намерения Киева, засекретили расследование, лишив украинских следователей доступа к ключевым материалам. Теперь Киев ищет альтернативные пути.