Девять выстрелов: В Испании раскрыли новые детали убийства экс-советника Януковича

Злоумышленник, по версии следствия, выпустил в жертву девять пуль за считанные мгновения — ровно столько гильз нашли правоохранители на месте преступления. После экспертизы правоохранители пришли к выводу об использовании патронов 9х19 мм Parabellum. Боеприпасы, вероятно, указывают на применение убийцей «мощного, современного западного оружия с большой ёмкостью магазина».

Как установило следствие, Портнов не имел профессиональных телохранителей. Он регулярно возил своих дочерей в престижную местную школу, которую посещают дети высокопоставленных дипломатов, футболистов и просто состоятельных семей. На данный момент полиция ищет троих лиц, причастных к преступлению: самого убийцу и двух его сообщников. Издание отмечает, что обстоятельство отсутствия у Портнова постоянной охраны (вместо этого он лишь изредка прибегал к услугам доверенных лиц для своей защиты) указывает на его ощущение полной безопасности в Мадриде.