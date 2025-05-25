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25 мая, 09:34

Девять выстрелов: В Испании раскрыли новые детали убийства экс-советника Януковича

El País: Убийца Портнова использовал западное оружие и добивал жертву

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Специалисты национальной полиции Испании полагают, что убийца бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова применил оружие западного производства. Об этом сообщает испанская газета El País.

Злоумышленник, по версии следствия, выпустил в жертву девять пуль за считанные мгновения — ровно столько гильз нашли правоохранители на месте преступления. После экспертизы правоохранители пришли к выводу об использовании патронов 9х19 мм Parabellum. Боеприпасы, вероятно, указывают на применение убийцей «мощного, современного западного оружия с большой ёмкостью магазина».

«Число выстрелов указывает на заинтересованность в обеспечении летального исхода», — отметили в издании.

Как установило следствие, Портнов не имел профессиональных телохранителей. Он регулярно возил своих дочерей в престижную местную школу, которую посещают дети высокопоставленных дипломатов, футболистов и просто состоятельных семей. На данный момент полиция ищет троих лиц, причастных к преступлению: самого убийцу и двух его сообщников. Издание отмечает, что обстоятельство отсутствия у Портнова постоянной охраны (вместо этого он лишь изредка прибегал к услугам доверенных лиц для своей защиты) указывает на его ощущение полной безопасности в Мадриде.

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Напомним, о трагической гибели Андрея Портнова в окрестностях Мадрида стало известно 21 мая. Преступник, передвигавшийся на мотоцикле, поджидал жертву непосредственно у входа в школу, куда Портнов привёз своих детей, а после выстрелов в Портнова скрылся с места преступления. Согласно заявлению украинского журналиста Анатолия Шария, убийство было однозначно инициировано Киевом. Известно, что Портнов многократно упоминал о компрометирующих сведениях на Владимира Зеленского. Правоохранительные органы Испании приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ольга Сливченко
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