Девять выстрелов: В Испании раскрыли новые детали убийства экс-советника Януковича
El País: Убийца Портнова использовал западное оружие и добивал жертву
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Специалисты национальной полиции Испании полагают, что убийца бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова применил оружие западного производства. Об этом сообщает испанская газета El País.
Злоумышленник, по версии следствия, выпустил в жертву девять пуль за считанные мгновения — ровно столько гильз нашли правоохранители на месте преступления. После экспертизы правоохранители пришли к выводу об использовании патронов 9х19 мм Parabellum. Боеприпасы, вероятно, указывают на применение убийцей «мощного, современного западного оружия с большой ёмкостью магазина».
«Число выстрелов указывает на заинтересованность в обеспечении летального исхода», — отметили в издании.
Как установило следствие, Портнов не имел профессиональных телохранителей. Он регулярно возил своих дочерей в престижную местную школу, которую посещают дети высокопоставленных дипломатов, футболистов и просто состоятельных семей. На данный момент полиция ищет троих лиц, причастных к преступлению: самого убийцу и двух его сообщников. Издание отмечает, что обстоятельство отсутствия у Портнова постоянной охраны (вместо этого он лишь изредка прибегал к услугам доверенных лиц для своей защиты) указывает на его ощущение полной безопасности в Мадриде.
Напомним, о трагической гибели Андрея Портнова в окрестностях Мадрида стало известно 21 мая. Преступник, передвигавшийся на мотоцикле, поджидал жертву непосредственно у входа в школу, куда Портнов привёз своих детей, а после выстрелов в Портнова скрылся с места преступления. Согласно заявлению украинского журналиста Анатолия Шария, убийство было однозначно инициировано Киевом. Известно, что Портнов многократно упоминал о компрометирующих сведениях на Владимира Зеленского. Правоохранительные органы Испании приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.