Стало известно, о чём за два дня до смерти экс-советник Януковича говорил с Зеленским

Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что экс-комик Владимир Зеленский якобы предложил политтехнологу Андрею Портнову помощь и защиту оппозиционной партии в обмен на лояльность. На следующий день после этой договорённости Портнов был убит.

Шарий отметил, что за два дня до трагедии Портнов был в Киеве, где встречался с Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. После этого политтехнолог прилетел в Мадрид, где на него напал киллер.