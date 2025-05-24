Стало известно, о чём за два дня до смерти экс-советник Януковича говорил с Зеленским
Блогер Шарий: Зеленский предлагал Портнову защиту в обмен на лояльность
Андрей Портнов и Владимир Зеленский. Обложка © YouTube / Страна.ua, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что экс-комик Владимир Зеленский якобы предложил политтехнологу Андрею Портнову помощь и защиту оппозиционной партии в обмен на лояльность. На следующий день после этой договорённости Портнов был убит.
Шарий отметил, что за два дня до трагедии Портнов был в Киеве, где встречался с Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. После этого политтехнолог прилетел в Мадрид, где на него напал киллер.
«Портнов прилетел в Мадрид с полной уверенностью, что у него решились все проблемные вопросы с Зеленским и Ермаком, и через день его застрелили», — в своём блоге написал Шарий.
Напомним, что 21 мая в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов. По сообщениям СМИ, киллер совершил нападение на политика возле школы, где учатся его дети, открыв огонь. Практически сразу после инцидента Анатолий Шарий заявил, что за этим убийством, несомненно, стоят киевские власти. Позже депутат Верховной рады Максим Дмитрук также осудил произошедшее, назвав расправу подлым и трусливым преступлением, совершённым режимом Зеленского.