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Регион
23 мая, 15:05

Не сторговались? Портнов был убит в Испании сразу после тайной встречи с Зеленским в Киеве

Шарий: Убитый Портнов тайно встречался с Зеленским в Киеве перед расстрелом

Обложка © Wikipedia , © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Wikipedia , © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Политтехнолог, юрист и экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов перед расстрелом в пригороде Мадрида тайно ездил в Киев на встречу с Владимиром Зеленским, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий. Во время беседы, чьё содержание ему неизвестно, присутствовал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Внимание! Убитый в Мадриде Андрей Портнов, по моей информации субботу и воскресенье провёл в Киеве. Он встречался с Зеленским и главой Офиса президента Ермаком. Содержание беседы мне пока неизвестно. Вернулся он в понедельник», – пишет Шарий. Чтобы подтвердить подлинность этих сведений, украинский журналист призывает европейских силовиков проверить по базам, покидал ли Портнов Еврозону в это время.

21 мая стало известно об убийстве Андрея Портнова в пригороде Мадрида. По данным СМИ, политика расстрелял киллер у школы, куда ходят его дети. Шарий сразу после расправы написал, что убийство однозначно было организовано киевскими властями. Депутат Верховной рады Дмитрук тоже назвал расправу мерзким, низким и трусливым преступлением режима Зеленского.

В окружении Портнова назвали показательной казнью его расстрел на глазах у детей
В окружении Портнова назвали показательной казнью его расстрел на глазах у детей
Андрей Бражников
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