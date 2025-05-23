Не сторговались? Портнов был убит в Испании сразу после тайной встречи с Зеленским в Киеве
Шарий: Убитый Портнов тайно встречался с Зеленским в Киеве перед расстрелом
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Политтехнолог, юрист и экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов перед расстрелом в пригороде Мадрида тайно ездил в Киев на встречу с Владимиром Зеленским, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий. Во время беседы, чьё содержание ему неизвестно, присутствовал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Внимание! Убитый в Мадриде Андрей Портнов, по моей информации субботу и воскресенье провёл в Киеве. Он встречался с Зеленским и главой Офиса президента Ермаком. Содержание беседы мне пока неизвестно. Вернулся он в понедельник», – пишет Шарий. Чтобы подтвердить подлинность этих сведений, украинский журналист призывает европейских силовиков проверить по базам, покидал ли Портнов Еврозону в это время.
21 мая стало известно об убийстве Андрея Портнова в пригороде Мадрида. По данным СМИ, политика расстрелял киллер у школы, куда ходят его дети. Шарий сразу после расправы написал, что убийство однозначно было организовано киевскими властями. Депутат Верховной рады Дмитрук тоже назвал расправу мерзким, низким и трусливым преступлением режима Зеленского.