Не сторговались? Портнов был убит в Испании сразу после тайной встречи с Зеленским в Киеве

Политтехнолог, юрист и экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов перед расстрелом в пригороде Мадрида тайно ездил в Киев на встречу с Владимиром Зеленским, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий. Во время беседы, чьё содержание ему неизвестно, присутствовал и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Внимание! Убитый в Мадриде Андрей Портнов, по моей информации субботу и воскресенье провёл в Киеве. Он встречался с Зеленским и главой Офиса президента Ермаком. Содержание беседы мне пока неизвестно. Вернулся он в понедельник», – пишет Шарий. Чтобы подтвердить подлинность этих сведений, украинский журналист призывает европейских силовиков проверить по базам, покидал ли Портнов Еврозону в это время.