«Мерзко, по-зверски»: В Раде выдали убийц экс-советника Януковича, которые охотятся за Шарием
Депутат Рады Дмитрук обвинил режим Зеленского в зверском убийстве Портнова
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Убийство экс-советника Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида является мерзким, низким и трусливым преступлением, которое было «совершено только одними-всеми нам известными бесами из офиса на Банковой». Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Андрея Портнова убили подло. Мерзко. По-зверски. Они боятся тех, кто не боится. Боятся правды. Боятся разоблачений. И потому убивают», — заявил Дмитрук.
Он объяснил, что чиновника ликвидировали точно также, как и пытались расправиться с самим народным депутатом Украины. Лишить Дмитрука жизни сначала хотели на территории Незалежной, а позже в Лондоне. Кроме того, сейчас идёт охота и на блогера Анатолия Шария.
«Это режим террора. Это режим смерти. Это — режим Зеленского. Зеленский — террорист и убийца», — написал Дмитрук и выразил искренние соболезнования близким убитого.
В пригороде Мадрида 21 мая был убит Андрей Портнов. Данные экс-советника Януковича были размещены на сайте «Миротворец», который известен публикацией сведений «предателей и врагов Украины». По данным одних испанских СМИ, политика поджидал неизвестный на мотоцикле возле Американской школы. Другие источники утверждают, что киллеров было больше. Бывший нардеп Олег Царёв считает, что враги решили убить Портнова, поскольку бороться с ним было сложнее.