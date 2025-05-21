«Мерзко, по-зверски»: В Раде выдали убийц экс-советника Януковича, которые охотятся за Шарием

Убийство экс-советника Януковича Андрея Портнова в пригороде Мадрида является мерзким, низким и трусливым преступлением, которое было «совершено только одними-всеми нам известными бесами из офиса на Банковой». Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Андрея Портнова убили подло. Мерзко. По-зверски. Они боятся тех, кто не боится. Боятся правды. Боятся разоблачений. И потому убивают», — заявил Дмитрук.

Он объяснил, что чиновника ликвидировали точно также, как и пытались расправиться с самим народным депутатом Украины. Лишить Дмитрука жизни сначала хотели на территории Незалежной, а позже в Лондоне. Кроме того, сейчас идёт охота и на блогера Анатолия Шария.