В окружении Портнова назвали показательной казнью его расстрел на глазах у детей
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Окружение экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова считает, что его убили в Мадриде исключительно по политическим мотивам. Об этом пишет украинское издание «Страна», пообщавшись с друзьями и родственниками убитого. Один из приятелей Портнова назвал расправу показательной казнью.
«Это была показательная казнь – прямо перед школой, на глазах у детей. Место не самое простое для организации убийства – район хорошо охраняется. Если б была цель просто убить – могли бы выследить где-либо около дома. Но нужна была показательная расправа. Потому и убили в момент, когда Андрей высадил детей около школы», — поделился он.
Другой знакомый подтвердил изданию, что у Портнова не было никаких проблем в бизнес-среде, тем более что убитый всегда аккуратно и осторожно относился к деловым контактам и не вступал в конфликты. Поэтому наиболее вероятно, что это было политическое убийство, добавил собеседник газеты. Также окружение рассказало, что Портнов никогда не был пророссийским, однако жёстко критиковал и присутствие американцев на Украине. По его мнению, страна должна была стать независимой от любого влияния извне, особенно от Демпартии США, к которой относится бывший американский президент Джо Байден.
Напомним, бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида. Киллер на мотоцикле поджидал его прямо возле ворот школы, куда тот привёз детей, после убийства преступник скрылся. По словам украинского журналиста Анатолия Шария, его абсолютно точно заказал Киев. Неоднократно Портнов говорил, что располагает компроматом на Владимира Зеленского. Местная полиция начала расследование.