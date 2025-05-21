«Это была показательная казнь – прямо перед школой, на глазах у детей. Место не самое простое для организации убийства – район хорошо охраняется. Если б была цель просто убить – могли бы выследить где-либо около дома. Но нужна была показательная расправа. Потому и убили в момент, когда Андрей высадил детей около школы», — поделился он.

Другой знакомый подтвердил изданию, что у Портнова не было никаких проблем в бизнес-среде, тем более что убитый всегда аккуратно и осторожно относился к деловым контактам и не вступал в конфликты. Поэтому наиболее вероятно, что это было политическое убийство, добавил собеседник газеты. Также окружение рассказало, что Портнов никогда не был пророссийским, однако жёстко критиковал и присутствие американцев на Украине. По его мнению, страна должна была стать независимой от любого влияния извне, особенно от Демпартии США, к которой относится бывший американский президент Джо Байден.