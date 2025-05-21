В Госдуме назвали Портнова «тем ещё жуком», который «прищемил хвосты» Порошенко* и Зеленскому
Депутат Попов: Портнов был тот ещё жук, прищемил хвосты Зеленскому и Порошенко*
Обложка © Telegram / Андрей Портнов
Убитый в Испании экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был очень хитрым человеком. Ему удалось «прищемить хвост» сначала другому экс-лидеру страны Петру Порошенко*, а затем и Владимиру Зеленскому, который в итоге с ним расправился. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Евгений Попов.
«Портнов был тем ещё жуком. «Между капелек». Не герой нашего романа. Но чётко и по делу прищемил хвосты сначала Порошенко, а затем и Зеленскому», — написал депутат.
Попов считает, что убив Портнова, Зеленский начал избавляться от всех своих противников, чтобы ему никто и ничто не угрожало во время отдыха после завершения политической карьеры.
«Киев — террорист. Зе [Зеленский] — убийца. И наша с вами задача задержать Зеленского и содержать в добром здравии, но не там, где он задумал, а в Соль-Илецке на озере Развал (в колонии «Чёрный дельфин. — Прим. Life.ru)», — отметил парламентарий.
Он добавил, что в этот раз Киев снова окропил руки кровью, совершив политическое убийство, к которому у глав Еврокомиссии и Евродипломатии Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас не возникнет вообще никаких вопросов.
Напомним, что сегодня около 10:15 по Москве рядом с Мадридом застрелили Андрея Портнова. По словам украинского журналиста Шария, его абсолютно точно заказал Киев. На это указывает и бурная радость, охватившая Украину после его смерти. Сообщалось, что убил Портнова киллер на мотоцикле прямо возле ворот школы, куда тот отвёз детей.
* Внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму