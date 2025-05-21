Убитый в Испании экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был очень хитрым человеком. Ему удалось «прищемить хвост» сначала другому экс-лидеру страны Петру Порошенко*, а затем и Владимиру Зеленскому, который в итоге с ним расправился. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Евгений Попов.

«Портнов был тем ещё жуком. «Между капелек». Не герой нашего романа. Но чётко и по делу прищемил хвосты сначала Порошенко, а затем и Зеленскому», — написал депутат.

Попов считает, что убив Портнова, Зеленский начал избавляться от всех своих противников, чтобы ему никто и ничто не угрожало во время отдыха после завершения политической карьеры.

«Киев — террорист. Зе [Зеленский] — убийца. И наша с вами задача задержать Зеленского и содержать в добром здравии, но не там, где он задумал, а в Соль-Илецке на озере Развал (в колонии «Чёрный дельфин. — Прим. Life.ru)», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в этот раз Киев снова окропил руки кровью, совершив политическое убийство, к которому у глав Еврокомиссии и Евродипломатии Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас не возникнет вообще никаких вопросов.