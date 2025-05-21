«Земля стекловатой»: На Украине открыто глумятся над смертью советника Януковича в Испании

На Украине представители власти и лидеры общественных мнений, похоже, очень довольны новостью об убийстве бывшего советника экс-президента страны Виктора Януковича. В своих соцсетях они открыто потешаются над его смертью.

К примеру, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая дала понять, что смерть Портнова — это для неё отличная новость.

«Портнову пускай земля будет стекловатой», — написала нардеп.

А вот экс-глава одесской ячейки нацистского «Правого сектора»* Сергей Стерненко выложил к себе фотографию с трупом Портнова, дополнив её язвительной подписью.

«Андрюша, сам тут отдыхаешь?», — написал Стерненко.

Напомним, что неподалёку от Мадрида сегодня был застрелен бывший советник Януковича Андрей Портнов. Ему был 51 год. По данным испанских СМИ, его поджидал неизвестный на мотоцикле возле Американской школы. А вот другие источники сообщают, что киллеров было больше. Бывший нардеп Олег Царёв считает, что враги решили убить Портнова убить, поскольку бороться с ним было сложнее.