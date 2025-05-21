«Особый цинизм»: Экс-премьер Украины отреагировал на убийство бывшего советника Януковича
Азаров: Убийство Портнова у школы, где учится его ребёнок, особо цинично
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал особо циничным убийство советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Он отметил, что был лично знаком с Портновым и сообщил, что на момент трагедии тот состоял во втором браке.
«К сожалению, из Испании подтвердили. Пока без комментариев. Особый цинизм, что у школы, где учится его ребёнок», — заявил Азаров в беседе с РИА «Новости».
Напомним, что Портнова застрелили в пригороде Мадрида. На месте работают экстренные службы. Отметим, что политик был внесён в базу «Миротворец», куда добавляют всех «неугодных» для Украины. Life.ru публиковал видео с места убийства.