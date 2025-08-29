На Украине военкомы похитили журналиста за расследования о коррупции

Главный редактор закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александр Пилипенко был задержан в Ужгороде украинскими правоохранительными органами. По информации издания «Общественное», инцидент произошёл вчера вечером, когда журналист направлялся к своему дому. После задержания его доставили в местный центр территориального комплектования, который функционирует подобно военкомату.

Позже Пилипенко написал в соцсетях, что его документы не проверяли. Он также сообщил, что его силой усадили в гражданский внедорожник, порвав при этом футболку. Пилипенко отметил, что у него не было проблем с воинским учётом, и его документы всегда были в порядке при досмотрах на блокпостах.

Коллега журналиста Наталья Криворучко сообщила, что задержание могло быть связано с публикациями о коррупции чиновников и растрате бюджетных средств. Пилипенко, находившийся на больничном по гипертонии, нуждался в медицинской помощи в военкомате, но ему отказали в госпитализации. Криворучко намерена добиваться его освобождения через омбудсмена Украины.