На Украине военкомы мобилизовали отца-одиночку и оставили его детей-близняшек посреди дороги

В Запорожье сотрудники военкомата мобилизовали 28-летнего отца-одиночку прямо на блокпосту, а его семилетние близнецы остались на обочине дороги. Об этом сообщило местное отделение телеканала «Общественное. Новости».

«Сначала сказали: «Мы проверим твои документы и утром отпустим». И всё, и больше его никто не отпустил, он трое суток не выходил на связь. Я говорю: «Дайте ему повестку, отсрочку на оформление документов». Отвечают: «Нет, пусть идёт воюет». Говорю: «А дети куда?». Отвечают: «Ну, две недельки — в больнице, а потом — в интернат», — рассказала сестра мобилизованного мужчины.

28-летний Владимир Страхов один воспитывает близнецов, так как их мать оставила семью, когда детям было два года. После мобилизации отец прошёл на базовую общевойсковую подготовку, а сестра оформила временную опеку над детьми.