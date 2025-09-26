Кремль считал жажду войны за угрозами Зеленского «‎загнать» россиян в бункеры

Угрозы Владимира Зеленского в адрес России указывают, что киевский режим сосредоточен на продолжении конфликта, а не на поисках мирного пути. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского политика о намерении «загнать» россиян в бомбоубежища.

«(Это) лишний раз свидетельствует о том, что мысли киевского режима о войне, а не о мире», — сказал Песков.

Ранее Зеленский в интервью американским СМИ посоветовал россиянам выучить расположение бомбоубежищ и попросил у Трампа «новую систему вооружения». В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев указал, что РФ обладает таким оружием, от которого не спасут никакие бункеры. А Рогов предупредил, что глава киевского режима рискует повторить судьбу своего кумира Гитлера.