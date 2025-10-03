Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 07:49

Принял во внимание: В Индонезии увидели в словах Путина предупреждение Западу

Detik: Путин выступил с предупреждением о рисках западной дипломатии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ведущие индонезийские СМИ осветили основные тезисы президента России Владимира Путина, озвученные на форуме «Валдай», уделив особое внимание его предостережению относительно «западной дипломатии».

«Путин выразил свой осторожный оптимизм в отношении предложения президента США Дональдв Трампа о прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа», – отмечает издание Detik, также обратив внимание на то, что российский президент принял во внимание угрозы, связанные с «западной дипломатией».

В свою очередь, SIDO News уделило внимание высказываниям Путина о взаимоотношениях России и НАТО. Издание передаёт, что Путин обвинил европейские страны в создании искусственной паники, призванной оправдать увеличение военных бюджетов, и заверил, что РФ не намерена им угрожать. Журналисты также подчеркнули то, как иронично российский лидер отозвался об оценке Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром».

Путин на «Валдае»: Россия настроена на диалог с США, отстаивает свои ценности и готова ко всему
Путин на «Валдае»: Россия настроена на диалог с США, отстаивает свои ценности и готова ко всему

А ранее оценку выступлению президента России Владимира Путина дали на Украине. Депутаты Верховной рады неожиданно восхитились словами российского лидера, сравнив с политикой собственной страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar