Ведущие индонезийские СМИ осветили основные тезисы президента России Владимира Путина, озвученные на форуме «Валдай», уделив особое внимание его предостережению относительно «западной дипломатии».

«Путин выразил свой осторожный оптимизм в отношении предложения президента США Дональдв Трампа о прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа», – отмечает издание Detik, также обратив внимание на то, что российский президент принял во внимание угрозы, связанные с «западной дипломатией».

В свою очередь, SIDO News уделило внимание высказываниям Путина о взаимоотношениях России и НАТО. Издание передаёт, что Путин обвинил европейские страны в создании искусственной паники, призванной оправдать увеличение военных бюджетов, и заверил, что РФ не намерена им угрожать. Журналисты также подчеркнули то, как иронично российский лидер отозвался об оценке Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром».

А ранее оценку выступлению президента России Владимира Путина дали на Украине. Депутаты Верховной рады неожиданно восхитились словами российского лидера, сравнив с политикой собственной страны.