«Гордо и уверенно»: В Раде восхитились выступлением Путина на Валдае

Депутат Рады Дмитрук: Путин показал силу и гордость, процитировав Пушкина

Обложка © Life.ru

Во время выступления на заседании клуба «Валдай» глава государства Владимир Путин, процитировав Александра Пушкина из «Бородинской годовщины», подчеркнул мощь России и стойкость её принципов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в социальных сетях.

«Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест – это символ. <…> Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры», — написал он.

По словам политика, на Украине «языковые патрули» занимаются конфискацией и сожжением книг, что, по его мнению, является актом уничтожения культуры. Он противопоставил это ситуации, где царит уважение к чтению и культурному наследию, подчеркнув разницу между этими подходами.

Ранее Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» признался, что «Бородинская годовщина» произвела на него серьёзное впечатление. В ходе мероприятия он поделился своими впечатлениями.

