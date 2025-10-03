Эксперт по протоколу объяснил Life.ru, что оказалось скрыто между строк в выступлении Путина на «Валдае»

«Вчерашняя речь Путина явно такого уровня не достигала — к картам даже не подпустили. Поэтому важно уметь «читать» между строк, обращать внимание на скрытые сигналы, которые звучали ярко и искренне. И они были. Было ясно: никто не собирается отступать от своих целей, не собирается идти на невыгодные условия. Идея в том, что с нами можно дружить — и мы будем дружить; не дружишь — и мы тоже не будем. То есть зеркальное противодействие. Владимир Путин чётко, ясно и, главное, понятно выразил свои мысли, обозначил цели и нашу позицию», — отмечает Кобелюк.