Эксперт по протоколу объяснил Life.ru, что оказалось скрыто между строк в выступлении Путина на «Валдае»
Президент Владимир Путин, выступая вчера на пленарной сессии заседания клуба «Валдай», оставил союзникам и противникам России сообщение, скрытое между строк, заявил эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк. В беседе с Life.ru он проанализировал выступление российского лидера.
Кобелюк объяснил, что в выступлениях всегда можно выделить три уровня:
- Нижний уровень — это дипломатический язык, который понятен узкому кругу, специалистам, профессионалам.
- Второй уровень — это язык, доступный для всех, с юмором и шутками, который часто использует Путин. Казалось бы, это достаточно просто, но по сути это дипломатический язык, переведённый на понятный народу.
- Третий уровень — когда говорящий открывает карты, раскрывает свои истинные намерения. И нужно уметь читать между строк, замечать скрытые смыслы и сигналы, которые не произносятся прямо.
«Вчерашняя речь Путина явно такого уровня не достигала — к картам даже не подпустили. Поэтому важно уметь «читать» между строк, обращать внимание на скрытые сигналы, которые звучали ярко и искренне. И они были. Было ясно: никто не собирается отступать от своих целей, не собирается идти на невыгодные условия. Идея в том, что с нами можно дружить — и мы будем дружить; не дружишь — и мы тоже не будем. То есть зеркальное противодействие. Владимир Путин чётко, ясно и, главное, понятно выразил свои мысли, обозначил цели и нашу позицию», — отмечает Кобелюк.
Эксперт считает, что на «Валдае» Путин почти четыре часа говорил то, что нужно было услышать, — то, что он считал важным донести до широкой аудитории.
Напомним, накануне президент России традиционно выступил на пленарной сессии заседания клуба «Валдай». Владимир Путин выступал 3 часа 52 минуты. О чём говорил глава государства — Life.ru собрал главные тезисы.