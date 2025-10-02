Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 19:38

Выступление Путина на пленарном заседании клуба Валдай продлилось почти 4 часа

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выступал 3 часа 52 минуты на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания клуба «Валдай», которое традиционно прошло в Красной поляне.

Напомним, темой заседания была: «Полицентричный мир: инструкция по применению».

В ходе выступления российский лидер затронул многие международные вопросы, включая конфликт на Украине, продление ДСНВ, отношения с мировыми лидерами, и конкретно с президентом США Дональдом Трампом, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО. О главных темах выступления читайте в материале Life.ru.

Артур Лапсаков
