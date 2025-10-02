Путин: НАТО может разместить в Финляндии ядерное оружие без разрешения

Президент России Владимир Путин заявил о вынужденных мерах в ответ на вступление Финляндии в НАТО, включая создание отдельного военного округа. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Глава государства подчеркнул, что ранее у России не было войск в этом регионе, но теперь граница с альянсом расширилась, что требует соответствующих мер безопасности. Путин выразил скептицизм относительно гарантий Финляндии о неразмещении опасного оружия на своей территории, отметив, что решения о размещении вооружений принимаются НАТО без учёта мнения стран-участниц.

«В Финляндии нам говорят, что не допустят появление опасного оружия на этой территории. Но фиг его знает. Я знаю, как принимаются решения — поставят и всё. И чего?» — прокомментировал российский лидер возможные действия альянса.

Также в ходе выступления Владимир Путин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он напомнил, что все территориальные претензии со шведами были закрыты итогами Полтавской битвы. А с финнами были достигнуты определённые соглашения по результатам Второй мировой войны, но нынешнее поведение Хельсинки наводят на мысли, что финская сторона надеется на стратегическое поражение Москвы, чтобы изменить статус-кво и вернуть себе утраченное.