Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 18:55

Путин: НАТО может разместить в Финляндии ядерное оружие без разрешения

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о вынужденных мерах в ответ на вступление Финляндии в НАТО, включая создание отдельного военного округа. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Глава государства подчеркнул, что ранее у России не было войск в этом регионе, но теперь граница с альянсом расширилась, что требует соответствующих мер безопасности. Путин выразил скептицизм относительно гарантий Финляндии о неразмещении опасного оружия на своей территории, отметив, что решения о размещении вооружений принимаются НАТО без учёта мнения стран-участниц.

«В Финляндии нам говорят, что не допустят появление опасного оружия на этой территории. Но фиг его знает. Я знаю, как принимаются решения — поставят и всё. И чего?» прокомментировал российский лидер возможные действия альянса.

Путин сравнил Макрона с Наполеоном
Путин сравнил Макрона с Наполеоном

Также в ходе выступления Владимир Путин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он напомнил, что все территориальные претензии со шведами были закрыты итогами Полтавской битвы. А с финнами были достигнуты определённые соглашения по результатам Второй мировой войны, но нынешнее поведение Хельсинки наводят на мысли, что финская сторона надеется на стратегическое поражение Москвы, чтобы изменить статус-кво и вернуть себе утраченное.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • НАТО
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar