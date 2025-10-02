Валдайский форум
2 октября, 19:20

Путин: Если США не нужно продление ДСНВ, то и России не нужно

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин чётко обозначил позицию Москвы относительно будущего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер констатировал, что в Соединённых Штатах существуют влиятельные силы, выступающие против продления этого документа.

При этом Путин подчеркнул, что подход России к данному вопросу будет зеркально отражать позицию американской стороны.

«Есть люди в Штатах, которые говорят: «А нам не нужно никакого продления». Ну если им не нужно, то им нам не нужно», — отметил глава РФ.

Путин: Россия уверена в своём ядерном щите
Также на «Валдае» Путин заявил, что готов продолжать сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом по ситуации на Украине. Москва называет готовность к диалогу принципиальной позицией, но подчёркивает, что условия должны учитывать интересы России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

