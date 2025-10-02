Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 18:57

Путин: Россия готова продолжать дискуссию с Трампом по Украине

Россия готова к продолжению диалога с президентом США Дональдом Трампом по ситуации на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Мы готовы продолжать эту дискуссию», — подчеркнул глава государства.

В августе Путин и Трамп встретились на саммите в Анкоридже, штат Аляска. Это была первая их полноформатная встреча после начала конфликта на Украине. Стороны обсуждали пути урегулирования, однако переговоры завершились без подписания конкретных соглашений.

Москва называет готовность к диалогу принципиальной позицией, но подчёркивает, что условия должны учитывать интересы России. Вашингтон, в свою очередь, продолжает наращивать военную помощь Киеву.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Марина Фещенко
