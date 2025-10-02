Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 19:11

Путин: Россия уверена в своём ядерном щите

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин оценил готовность страны к ядерной защите в случае подобной угрозы.

«В целом у нас всё в порядке. Мы уверены в своём ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра», — сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин заявил о высокой эффективности российской ПВО против ракет ATACMS
Путин заявил о высокой эффективности российской ПВО против ракет ATACMS

Также Путин заявил, что Российская армия является самой боеспособной. Она лидирует и по выучке, и по техническим возможностям, по умению их применять модернизировать, а также по тактике.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar