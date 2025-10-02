Путин: Россия уверена в своём ядерном щите
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин оценил готовность страны к ядерной защите в случае подобной угрозы.
«В целом у нас всё в порядке. Мы уверены в своём ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра», — сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Также Путин заявил, что Российская армия является самой боеспособной. Она лидирует и по выучке, и по техническим возможностям, по умению их применять модернизировать, а также по тактике.