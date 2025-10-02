Путин: Россия уверена в своём ядерном щите

«В целом у нас всё в порядке. Мы уверены в своём ядерном щите, мы знаем, что нам делать завтра, послезавтра», — сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также Путин заявил, что Российская армия является самой боеспособной. Она лидирует и по выучке, и по техническим возможностям, по умению их применять модернизировать, а также по тактике.