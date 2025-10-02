Президент России Владимир Путин заявил о высочайшем уровне боеспособности Вооружённых сил страны, подчеркнув, что эта оценка основана на реальных показателях. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин заявил, что Российская армия является самой боеспособной. Видео © Life.ru

«Это был вызов для нас серьёзный. Но Россия быстро адаптировалась к этому вызову. И это не гипербола, не хвастовство — я думаю, что Российская армия является самой боеспособной армией. И по выучке, и по техническим возможностям, по умению их применять модернизировать, и по тактике», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что страна обладает значительным историческим опытом преодоления трудностей, что позволяет ей эффективно противостоять современным глобальным вызовам. Российский лидер подчеркнул, Россия остаётся силой, без которой трудно достичь гармонии и баланса. Путин выразил убеждённость, что достижение международного равновесия возможно лишь через совместные усилия, подтвердив готовность России к такой работе, основанной на проверенных историей принципах.