Путин заявил о высокой эффективности российской ПВО против ракет ATACMS
Обложка © Life.ru
Российские системы противовоздушной обороны успешно адаптировались к угрозе со стороны американских ракет ATACMS и научились их эффективно перехватывать. Об этом в ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.
«Были же от ATACMS, и что? Да, нанесли определённый ущерб, в конце концов, системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они беззвуковые, начали их сбивать», — сказал глава государства на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».
Стоит напомнить, что Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет Tomahawk. Дальность их применения превышает 1600 километров. По мнению Кремля, даже самое современное оружие не сможет кардинально изменить положение Украины в ходе боевых действий. Параллельно с этим американские медиа сообщают, что США не в состоянии передать ВСУ ракеты «Томагавк», способные достичь Москвы, поскольку Украина не обладает подходящими носителями для их запуска.
