Путин заявил о высокой эффективности российской ПВО против ракет ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны успешно адаптировались к угрозе со стороны американских ракет ATACMS и научились их эффективно перехватывать. Об этом в ходе своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

«Были же от ATACMS, и что? Да, нанесли определённый ущерб, в конце концов, системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они беззвуковые, начали их сбивать», — сказал глава государства на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».