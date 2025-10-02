Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 21:01

Небензя: Россия ответит на возможные поставки ракет США Tomahawk Украине

Василий Небензя. Обложка © Постпредство России при ООН

Василий Небензя. Обложка © Постпредство России при ООН

Россия готова отреагировать, если США решат поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал такое заявление 1 октября на пресс-конференции. Он отметил, что Москва сможет найти ответ на этот шаг, если это произойдёт.

«Я уверен, что в случае необходимости мы найдём ответ на этот шаг, если это произойдёт», — сказал дипломат.

Кроме того, Небензя высказал мнение, что передача этого вооружения не изменит положения дел на поле боя.

Лавров оценил попытки Зеленского выбить для ВСУ достающие до Москвы ракеты Tomahawk
Лавров оценил попытки Зеленского выбить для ВСУ достающие до Москвы ракеты Tomahawk

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет Tomahawk. Дальность применения этих ракет превышает 1600 километров. Кремль подчеркнул, что никакое «чудо-оружие» не изменит кардинально позиции Украины в боевых действиях. При этом американские СМИ сообщили, что США не могут отдать украинским вооруженным силам ракеты Tomahawk, которые могут достать до Москвы, из-за отсутствия соответствующих пусковых платформ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Россия
  • Василий Небензя
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar