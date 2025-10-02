Небензя: Россия ответит на возможные поставки ракет США Tomahawk Украине

Россия готова отреагировать, если США решат поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал такое заявление 1 октября на пресс-конференции. Он отметил, что Москва сможет найти ответ на этот шаг, если это произойдёт.

«Я уверен, что в случае необходимости мы найдём ответ на этот шаг, если это произойдёт», — сказал дипломат.

Кроме того, Небензя высказал мнение, что передача этого вооружения не изменит положения дел на поле боя.