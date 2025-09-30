Лавров оценил попытки Зеленского выбить для ВСУ достающие до Москвы ракеты Tomahawk

В Москве исходят из того, что Вашингтон ещё не дал окончательное согласие на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, радиус поражения которых превышает 1600 километров. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел пояснил, что разговоры о таких поставках являются следствием давления европейских союзников на американскую администрацию. По его мнению, Вашингтон таким образом пытается продемонстрировать, что прислушивается к их позиции.

Глава российской дипломатии добавил, что появление этих ракет на вооружении Украины не окажет влияния на расстановку сил в зоне боевых действий. При этом Лавров выразил крайнее удивление, если США сочтут ВСУшников достаточно ответственными для управления таким серьёзным оружием.