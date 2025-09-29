В Кремле задали неудобный вопрос американцам по поводу поставок Киеву ракет Tomahawk
Песков: В вопросе о ракетах Tomahawk важно понимать, кто их будет запускать
Обсуждая вопрос о поставках американских ракет Tomahawk Украине, важно учитывать, кто именно их будет прицеливать и запускать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Кто именно несёт ответственность за запуск ракет, даже если они оказываются на территории Украины?» — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы прессы.
Он уточнил, что необходимо выяснить, кто имеет право на эти запуски: украинские военные или американские.
Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился с просьбой к президенту США Дональду Трампу о поставках ракет Tomahawk Украине. Дальность действия такого вооружения превышает 1 600 километров. В Кремле позднее заявили, что нет «волшебного оружия», которое переломит ход боёв на фронте.
