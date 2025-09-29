Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 10:36

В Кремле задали неудобный вопрос американцам по поводу поставок Киеву ракет Tomahawk

Песков: В вопросе о ракетах Tomahawk важно понимать, кто их будет запускать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обсуждая вопрос о поставках американских ракет Tomahawk Украине, важно учитывать, кто именно их будет прицеливать и запускать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кто именно несёт ответственность за запуск ракет, даже если они оказываются на территории Украины?» — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы прессы.

Он уточнил, что необходимо выяснить, кто имеет право на эти запуски: украинские военные или американские.

«Зеленский очень просил»: Келлог высказался о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
«Зеленский очень просил»: Келлог высказался о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился с просьбой к президенту США Дональду Трампу о поставках ракет Tomahawk Украине. Дальность действия такого вооружения превышает 1 600 километров. В Кремле позднее заявили, что нет «волшебного оружия», которое переломит ход боёв на фронте.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar