Обсуждая вопрос о поставках американских ракет Tomahawk Украине, важно учитывать, кто именно их будет прицеливать и запускать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кто именно несёт ответственность за запуск ракет, даже если они оказываются на территории Украины?» — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы прессы.

Он уточнил, что необходимо выяснить, кто имеет право на эти запуски: украинские военные или американские.