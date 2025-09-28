«Зеленский очень просил»: Келлог высказался о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

Администрация президента США ещё не решила, разрешит ли союзникам по НАТО передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, о которых просит Владимир Зеленский. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Это решение не принято. Но я знаю, что <...> Зеленский действительно просил их», — сказал Келлог.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США изучают вариант передачи ракет Tomahawk Киеву через союзников по НАТО. С его слов, диалог уже перешёл в активную фазу, однако последнюю точку в нём поставят только в Овальном кабинете. До этого газета The Wall Street Journal писала, что США могут снять ограничения на поставки Украине дальнобойного оружия.