28 сентября, 15:43

США изучают вариант передачи ракет Tomahawk Киеву через союзников по НАТО, заявил Вэнс

Вэнс: США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk для Украины

В Вашингтоне запущен процесс рассмотрения беспрецедентной передачи крылатых ракет Tomahawk ряду европейских союзников по НАТО для их последующего использования Вооружёнными силами Украины. Пролил свет на эти дискуссии вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступив в эфире Fox News.

Ключевой фигурой в данном сценарии Вэнс назвал президента Дональда Трампа, за которым останется итоговое слово. Он акцентировал, что в основе любого внешнеполитического или оборонного решения администрации лежит исключительно национальный интерес США, и именно этим принципом будут руководствоваться при разрешении ракетного вопроса.

Со слов Вэнса, диалог по Tomahawk уже перешёл в активную фазу, однако последнюю точку в нём поставят только в Овальном кабинете.

СМИ сообщили о «мегасделке» Зеленского с Трампом по оружию

Ранее Life.ru рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал Киеву стабильный поток оружия из Америки. Он также отметил, что параллельно с этим, планируется увеличение санкционного давления на Россиию.

Вероника Бакумченко
