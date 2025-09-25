Страны НАТО намерены организовать непрерывные поставки американских вооружений Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в эфире телеканала Fox News.

«Вы увидите, что будет постоянный поток американского оружия на Украину, за которое будут платить союзники», — сказал Рютте.

Генсек НАТО добавил, что эти поставки будут осуществляться в сочетании с санкционным давлением на Россию, однако не привёл конкретных деталей этого процесса. По его утверждению, такая стратегия позволит Западу усилить давление на РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сохраняет ограничения на использование американского вооружения для ударов Украины по территории России. Несмотря на изменение риторики, Вашингтон продолжает прежний курс: хотя американское оружие по-прежнему поставляется Киеву, его применение для наступления на российскую территорию строго ограничено.