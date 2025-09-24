Рубио: Трамп сохраняет возможность новых санкций против РФ и поставок Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп сохраняет возможность продолжения поставок наступательных вооружений Украине. Это заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом украинскому вопросу.

По словам Рубио, хозяин Белого дома может разрешить продажу оборонительного и, потенциально, наступательного оружия Украине, чтобы она могла защитить себя от нападений, приобретая это оружие. Кроме того, он сохраняет за собой возможность дальнейшего ужесточения санкций против России.

«У него также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие», — отметил госсекретарь США.

Ранее Рубио заявил, что введение новых санкций против России откладывается до тех пор, пока европейские партнёры США не сократят закупки российской нефти и газа. Он отметил, что президент США понимает, что в будущем может потребоваться введение дополнительных санкций, но ставит условие: Европа должна отказаться от российских энергоресурсов. Рубио выразил мнение, что европейским союзникам Вашингтона следует активизироваться в этом вопросе.