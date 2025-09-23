Интервидение
23 сентября, 13:38

Рубио назвал условие для введения новых санкций против России

Рубио: США не введут санкции против РФ, пока Европа закупает у неё нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Введение новых санкций против Москвы со стороны Вашингтона откладывается до тех пор, пока европейские партнёры США не сократят закупки российской нефти и газа. Об этом в эфире Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп понимает, что в будущем может возникнуть необходимость введения дополнительных санкций против России. Тем не менее американский лидер ставит условие: сначала Европа должна отказаться от российской нефти и газа. Рубио отметил, что европейские союзники Вашингтона, несмотря на свои требования к США, продолжают импортировать значительные объемы сырья.

«Так что, думаю, важно, чтобы активизировались именно они (европейцы)», — сказал глава Госдепа.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза прилагают активные усилия, направленные на полное прекращение закупок российских энергоресурсов. Таким образом президент Франции прокомментировал призыв Трампа к европейцам полностью отказаться от поставок из России.

