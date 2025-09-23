Рубио назвал условие для введения новых санкций против России

Введение новых санкций против Москвы со стороны Вашингтона откладывается до тех пор, пока европейские партнёры США не сократят закупки российской нефти и газа. Об этом в эфире Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, президент США Дональд Трамп понимает, что в будущем может возникнуть необходимость введения дополнительных санкций против России. Тем не менее американский лидер ставит условие: сначала Европа должна отказаться от российской нефти и газа. Рубио отметил, что европейские союзники Вашингтона, несмотря на свои требования к США, продолжают импортировать значительные объемы сырья.