Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 03:17

В США рассказали о споре Макрона и Трампа из-за поставок энергоносителей из России

Bloomberg: Макрон заочно поспорил с Трампом из-за импорта газа и нефти из РФ

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Французский лидер Эмманюэль Макрон вступил в заочный спор с позицией президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по вопросу поставок российских энергоресурсов в Европу. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

Авторы материла отмечают, что президент Франции назвал импорт энергоносителей из России в Евросоюз «очень незначительным». Так он попытался оспорить требования своего американского коллеги к Евросоюзу снизить энергетическую зависимость от Москвы. При этом в агентстве подчеркнули, что Макрон попытался оправдаться, отметив, что объёмы импорта сократились на 80 процентов.

«Это не является ключевым фактором. Мы сократили потребление нефти и газа (из России. — Прим. Life.ru) более чем на 80%», — сказал он.

Фон дер Ляйен: Евросоюзу не нужна энергетическая независимость
Фон дер Ляйен: Евросоюзу не нужна энергетическая независимость

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза прилагают активные усилия, направленные на полное прекращение закупок энергоресурсов из России. Таким образом он прокомментировал призыв Трампа к Евросоюзу полностью отказаться от поставок из РФ.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar