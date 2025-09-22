В США рассказали о споре Макрона и Трампа из-за поставок энергоносителей из России

Французский лидер Эмманюэль Макрон вступил в заочный спор с позицией президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по вопросу поставок российских энергоресурсов в Европу. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

Авторы материла отмечают, что президент Франции назвал импорт энергоносителей из России в Евросоюз «очень незначительным». Так он попытался оспорить требования своего американского коллеги к Евросоюзу снизить энергетическую зависимость от Москвы. При этом в агентстве подчеркнули, что Макрон попытался оправдаться, отметив, что объёмы импорта сократились на 80 процентов.