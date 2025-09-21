Фон дер Ляйен: Евросоюзу не нужна энергетическая независимость
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала стратегию ЕС в области энергетики. По её словам, несмотря на стремление ускорить процесс отказа от российских энергоносителей, Европа не ставит перед собой цель добиться абсолютной энергетической независимости от мирового рынка. Напротив, стратегия развития европейской экономики предполагает сохранение интеграции в мировую систему торговли энергоресурсами.
«Мы ускоряем отказ от российского ископаемого топлива. Однако, когда речь идёт об энергетической безопасности, достижение полной независимости не является целью. Цель полной автономии от мировых рынков нереалистична и нежелательна», — заявила Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, что вопреки протестам Евросоюз всё-таки намерен ограничить поставки нефти РФ по трубопроводу «Дружба». Цель предлагаемых ограничений — обойти нежелание отдельных стран в Европе вводить рестрикции в отношении Москвы. При этом, Будапешт и Братислава постоянно выступают против антироссийской санкционной политики.