Фон дер Ляйен: Евросоюзу не нужна энергетическая независимость

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала стратегию ЕС в области энергетики. По её словам, несмотря на стремление ускорить процесс отказа от российских энергоносителей, Европа не ставит перед собой цель добиться абсолютной энергетической независимости от мирового рынка. Напротив, стратегия развития европейской экономики предполагает сохранение интеграции в мировую систему торговли энергоресурсами.

«Мы ускоряем отказ от российского ископаемого топлива. Однако, когда речь идёт об энергетической безопасности, достижение полной независимости не является целью. Цель полной автономии от мировых рынков нереалистична и нежелательна», — заявила Урсула фон дер Ляйен.