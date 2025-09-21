Макрон пообещал, что Европа прекратит закупки российских энергоносителей

Европейские государства предпринимают активные усилия для полного прекращения закупок российских энергоносителей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS News, комментируя утверждения американского лидера Дональда Трампа о продолжающихся поставках.

«Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу», — отметил Макрон.

Прежде Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны прекратить закупки российской нефти. Он призвал постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера провести консультации с партнёрами США по этому вопросу. Глава Белого дома выразил уверенность, что его доверенное лицо не позволит Европе продолжать долго пользоваться российскими ресурсами.