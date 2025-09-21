Макрон пообещал, что Европа прекратит закупки российских энергоносителей
Европейские государства предпринимают активные усилия для полного прекращения закупок российских энергоносителей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS News, комментируя утверждения американского лидера Дональда Трампа о продолжающихся поставках.
«Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу», — отметил Макрон.
Прежде Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны прекратить закупки российской нефти. Он призвал постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера провести консультации с партнёрами США по этому вопросу. Глава Белого дома выразил уверенность, что его доверенное лицо не позволит Европе продолжать долго пользоваться российскими ресурсами.
При этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что, несмотря на стремление ускорить процесс отказа от российских энергоносителей, Европа не ставит перед собой цель добиться абсолютной энергетической независимости от мирового рынка.