ЕС согласовал с США 19-й пакет санкций против России

«В ближайшие дни Европейский союз примет после 18-го пакета санкций новый крупный пакет санкций, который согласован с США впервые после возвращения президента Дональда Трампа к власти», — заявил министр в эфире телеканала TF1.

В пятницу Еврокомиссия обнародовала структуру девятнадцатого по счету пакета ограничительных мер в отношении России. Примечательно, что итоговый перечень санкций не включает ранее обсуждавшиеся инициативы о введении визовых барьеров для граждан РФ, а также положения о вторичных санкциях для Китая и Индии. Данное решение было принято вопреки оказываемому со стороны США давлению.