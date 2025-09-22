Интервидение
22 сентября, 09:04

ЕС согласовал с США 19-й пакет санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Очередной, 19-й пакет антироссийских санкций Европейского союза согласован с Соединёнными Штатами, сообщил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«В ближайшие дни Европейский союз примет после 18-го пакета санкций новый крупный пакет санкций, который согласован с США впервые после возвращения президента Дональда Трампа к власти», — заявил министр в эфире телеканала TF1.

В пятницу Еврокомиссия обнародовала структуру девятнадцатого по счету пакета ограничительных мер в отношении России. Примечательно, что итоговый перечень санкций не включает ранее обсуждавшиеся инициативы о введении визовых барьеров для граждан РФ, а также положения о вторичных санкциях для Китая и Индии. Данное решение было принято вопреки оказываемому со стороны США давлению.

