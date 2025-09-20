Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 17:14

Зеленский ввёл санкции против Мизулиной, Пьера де Голля и Евгении Гуцул

Екатерина Мизулина и Пьера де Голль. Обложка © ТАСС / Иван Высочинский, Александр Демьянчук

Екатерина Мизулина и Пьера де Голль. Обложка © ТАСС / Иван Высочинский, Александр Демьянчук

Украина внесла в очередной санкционный список главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и внука бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьера. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, текст размещён на сайте украинского президента.

Кроме того, под рестрикции Киева попали региональные власти Крыма, одиннадцать общественных и политических деятелей из Молдовы, включая председателя Народного Собрания Гагаузии Дмитрия Константинова и главу Гагаузии Евгению Гуцул. Также санкции объявлены в отношении тринадцати организаций, которые оказывают помощь Армии России.

В Раде требуют наказать Собчак за перепалку с французом-расистом в Париже о «месте русских»
В Раде требуют наказать Собчак за перепалку с французом-расистом в Париже о «месте русских»

Накануне сообщалось, что Великобритания ввела новые санкции против России в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Под ограничения попали IT-компания Aeza Group, вертолётная компания HeliCo Group, а также два физических лица и два судна.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar