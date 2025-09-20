Зеленский ввёл санкции против Мизулиной, Пьера де Голля и Евгении Гуцул

Украина внесла в очередной санкционный список главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и внука бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьера. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, текст размещён на сайте украинского президента.

Кроме того, под рестрикции Киева попали региональные власти Крыма, одиннадцать общественных и политических деятелей из Молдовы, включая председателя Народного Собрания Гагаузии Дмитрия Константинова и главу Гагаузии Евгению Гуцул. Также санкции объявлены в отношении тринадцати организаций, которые оказывают помощь Армии России.