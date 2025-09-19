Интервидение
19 сентября, 14:18

Британия наказала санкциями «теневой флот» России и создателя вертолётов

Британия ввела санкции против российских компаний Aeza Group и HeliCo Group

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandre Rotenberg

Великобритания ввела новые санкции против России в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Под ограничения попали IT-компания Aeza Group, вертолётная компания HeliCo Group, а также два физических лица и два судна, как сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

Под санкции попали два нефтяных танкера, обвиняемых в транспортировке российской нефти в грузинский порт Батуми в рамках так называемого «теневого флота». Теперь этим судам запрещён вход в британские порты и доступ к Регистру судоходства Великобритании.

Кроме того, санкции введены против компании Aeza International, предоставляющей интернет-услуги российским компаниям, и HeliCo Group, работающей в транспортной сфере. Ограничения также затронули двоих граждан Грузии.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия официально утвердила 19-й пакет санкций против России. Новые ограничения предусматривают снижение ценового потолка на российскую нефть до $47,6 за баррель, полное прекращение импорта российского СПГ в Евросоюз, а также расширение санкционного списка на 118 судов, причастных к транспортировке российской нефти.

