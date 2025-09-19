Британия наказала санкциями «теневой флот» России и создателя вертолётов

Великобритания ввела новые санкции против России в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Под ограничения попали IT-компания Aeza Group, вертолётная компания HeliCo Group, а также два физических лица и два судна, как сообщает пресс-служба МИД Соединённого Королевства.

Под санкции попали два нефтяных танкера, обвиняемых в транспортировке российской нефти в грузинский порт Батуми в рамках так называемого «теневого флота». Теперь этим судам запрещён вход в британские порты и доступ к Регистру судоходства Великобритании.