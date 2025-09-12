Странам Европы нужно ввести санкции против российской журналистки Ксении Собчак. С такой идеей выступил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своих соцсетях. Он удивился, почему против телеведущей до сих пор не введены ограничения даже на Украине и пообещал поднять этот вопрос в Верховной Раде.

Поводом для дискуссии послужило распространившееся в Сети видео, на котором Собчак запечатлена во время прогулки по Парижу. На видео к ней подходит незнакомый француз и требует ехать на Украину, просто потому что она русская. Журналистка за словом в карман н лезет и тактично ставит его на место. Она на французском ему объяснила, почему такими высказываниями мужчина выставил себя расизмом.

«Когда обижают нас, русских, мы и по-французски заговорим, мы себя в обиду не дадим», – говорит Собчак после того, как незнакомец удалился.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский недавно ввёл санкции против 83 физических и 114 юридических лиц из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Китай, Германию, Великобританию, Швейцарию, Турцию и Казахстан. В санкционный список попали российские IT-компании «Ситроникс КТ», «СИНТО», «Балтинфоком», корпорация «Агентство по страхованию вкладов», а также ряд научно-производственных и промышленных предприятий.