В Раде требуют наказать Собчак за перепалку с французом-расистом в Париже о «месте русских»
Депутат Рады Гончаренко* призвал ЕС и Украину наложить санкции на Ксению Собчак
Ксения Собчак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak
Странам Европы нужно ввести санкции против российской журналистки Ксении Собчак. С такой идеей выступил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своих соцсетях. Он удивился, почему против телеведущей до сих пор не введены ограничения даже на Украине и пообещал поднять этот вопрос в Верховной Раде.
Поводом для дискуссии послужило распространившееся в Сети видео, на котором Собчак запечатлена во время прогулки по Парижу. На видео к ней подходит незнакомый француз и требует ехать на Украину, просто потому что она русская. Журналистка за словом в карман н лезет и тактично ставит его на место. Она на французском ему объяснила, почему такими высказываниями мужчина выставил себя расизмом.
«Когда обижают нас, русских, мы и по-французски заговорим, мы себя в обиду не дадим», – говорит Собчак после того, как незнакомец удалился.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский недавно ввёл санкции против 83 физических и 114 юридических лиц из разных стран, включая Россию, Белоруссию, Китай, Германию, Великобританию, Швейцарию, Турцию и Казахстан. В санкционный список попали российские IT-компании «Ситроникс КТ», «СИНТО», «Балтинфоком», корпорация «Агентство по страхованию вкладов», а также ряд научно-производственных и промышленных предприятий.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.