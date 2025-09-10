Зеленский ввёл санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией

Владимир Зеленский ввёл в действие санкции против 83 физических и 114 юридических лиц из ряда стран. В перечне значатся компании и граждане России, Белоруссии, Китая, Германии, Великобритании, Швейцарии, Турции и Казахстана. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте экс-комика.

В сообщении подчёркивается, что Украина синхронизировала свои санкции с Великобританией, нацелив их на лиц и организации, «помогающие российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору». Среди попавших под ограничения российских компаний — IT-предприятия «Ситроникс КТ», «СИНТО», «Балтинфоком», корпорация «Агентство по страхованию вкладов», а также ряд научно-производственных и промышленных предприятий.

Среди иностранного бизнеса в списке значатся китайские логистические и машиностроительные компании, британская Rosneft Marine Limited и немецкая EK-Company. Санкционная статья также включает 83 физических лица различного гражданства.