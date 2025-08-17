Зеленский ввёл санкции против разработчиков БПЛА в России, Белоруссии и Китае
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Владимир Зеленский подписал указы о введении ограничительных мер в отношении российского военно-промышленного комплекса, включая компании, разрабатывающие беспилотники с искусственным интеллектом. Соответствующие документы опубликованы на сайте экс-комика.
Под санкции попали 39 физических лиц и 55 организаций. Из них 43 компании являются российскими, 10 — китайскими, а 2 — белорусскими. В список включены ведущие производители ударных и FPV-дронов, такие как Zala Aero и КБ «Восток», а также поставщики электронных компонентов из Китая и Белоруссии. Кроме того, ограничения коснулись центров, занимающихся разработкой искусственного интеллекта для беспилотников, включая «Нейролаб» и «Центр беспилотных систем и технологий».
Напомним, что 15 августа в Анкоридже состоялась встреча глав России и Соединённых Штатов. Основным вопросом почти трёхчасовых переговоров стала текущая обстановка на Украине. Эксперты полагают, что Запад лишился инструментов для поддержания дипломатической изоляции Москвы. Предполагается, что после смягчения санкций со стороны США, европейские страны будут вынуждены последовать их примеру и скорректировать свою политику.