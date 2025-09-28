СМИ сообщили о «мега-сделке» Зеленского с Трампом по оружию

Владимир Зеленский ведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом относительно «мега-сделки» по поставкам вооружений Киеву. Об этом пишет Politico.



«Зеленский в субботу сообщил, что Киев работает над «мега-сделкой» по покупке оружия у США», — говорится в публикации.

По данным издания, стоимость рассматриваемого пакета вооружений составляет 90 миллиардов долларов.





Накануне Зеленский сообщил, что передал Трампу список требуемых вооружений на 90 миллиардов долларов. Главарь киевского режима добавил, что украинская сторона готова к отдельным соглашениям по другим видам оружия, включая дальнобойное.