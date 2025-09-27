Главарь киевского режима Владимир Зеленский передал американскому лидеру Дональду Трампу список требуемых вооружений на 90 миллиардов долларов. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«Мы передали президенту США список всего, что хочет Украина, с деталями и иллюстрациями», — заявил бывший комик.

Также Зеленский прокомментировал сообщения о просьбе поставить Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Он подчеркнул, что требование о передаче оружия Вооружённым силам Украины (ВСУ) является частью «большой сделки» по приобретению американских военных товаров. Главарь киевского режима добавил, что украинская сторона готова к отдельным соглашениям по другим видам оружия, включая дальнобойное.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп отклонил запрос на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО. Эти ракеты стали единственным пунктом в списке запрошенного Киевом вооружения, который не получил одобрения американского лидера. Решение было принято несмотря на то, что Tomahawk значились в официальном перечне военной помощи, запрашиваемой Незалежной. Источник не уточнил причины, по которым республиканец отказался санкционировать передачу именно этого вида вооружений.