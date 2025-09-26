Трамп отказался передавать Украине ракеты Tomahawk от имени НАТО

Президент США Дональд Трамп отклонил запрос на передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.

Согласно информации издания, ракеты Tomahawk стали единственным пунктом в списке запрошенного Киевом вооружения, который не получил одобрения американского лидера. По всем остальным позициям Трамп выразил поддержку.

Решение было принято несмотря на то, что эти ракеты значились в официальном перечне военной помощи, запрашиваемой Украиной. Источник не уточнил причины, по которым президент США отказался санкционировать передачу именно этого вида вооружений.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут сократить военное присутствие в Европе для переброски сил в Индо-Тихоокеанский регион. Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что такой шаг был бы понятен, но точные масштабы возможного сокращения пока неизвестны. В настоящее время в Европе может находиться от 70 до 80 тысяч американских военнослужащих.