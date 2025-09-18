Трамп захотел вернуться в Афганистан

Президент США Дональд Трамп допустил возможность возвращения американских войск в Афганистан для контроля за ядерной программой Китая. Соответствующее заявление прозвучало на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Кстати, мы пытаемся вернуться туда [на авиабазу в городе Баграм]. Это может быть небольшой сенсационной новостью... Это в часе езды от места, где Китай производит своё ядерное оружие», — заявил Трамп.