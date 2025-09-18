Владимир Путин
18 сентября, 15:42

Трамп захотел вернуться в Афганистан

Трамп допустил, что американские войска вернутся в Афганистан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп допустил возможность возвращения американских войск в Афганистан для контроля за ядерной программой Китая. Соответствующее заявление прозвучало на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Кстати, мы пытаемся вернуться туда [на авиабазу в городе Баграм]. Это может быть небольшой сенсационной новостью... Это в часе езды от места, где Китай производит своё ядерное оружие», — заявил Трамп.

Напомним, что войска США из Афганистана после 20-летней миссии в 2021 году вывел предшественник Трампа Джо Байден.

Шойгу назвал бегство США из Афганистана олицетворением провала политики Байдена
Ранее в ходе брифинга американский лидер делал и другие яркие заявления. Так, он похвастался, что уладил конфликт «Абербайджана и Албании», подразумевая Азербайджан и Армению. Также он пожаловался на президента РФ Владимира Путин, заявив, что тот «очень его подвёл». Но есть и хорошие новости: глава США считает, что конфликт на Украине больше не грозит перерасти в новую мировую войну.

Юрий Лысенко
