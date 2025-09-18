Трамп захотел вернуться в Афганистан
Трамп допустил, что американские войска вернутся в Афганистан
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп допустил возможность возвращения американских войск в Афганистан для контроля за ядерной программой Китая. Соответствующее заявление прозвучало на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Кстати, мы пытаемся вернуться туда [на авиабазу в городе Баграм]. Это может быть небольшой сенсационной новостью... Это в часе езды от места, где Китай производит своё ядерное оружие», — заявил Трамп.
Напомним, что войска США из Афганистана после 20-летней миссии в 2021 году вывел предшественник Трампа Джо Байден.
Ранее в ходе брифинга американский лидер делал и другие яркие заявления. Так, он похвастался, что уладил конфликт «Абербайджана и Албании», подразумевая Азербайджан и Армению. Также он пожаловался на президента РФ Владимира Путин, заявив, что тот «очень его подвёл». Но есть и хорошие новости: глава США считает, что конфликт на Украине больше не грозит перерасти в новую мировую войну.