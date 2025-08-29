Шойгу назвал бегство США из Афганистана олицетворением провала политики Байдена

В 2021 году военный контингент США покинул территорию Афганистана, причём процесс вывода войск был неорганизованным и непроработанным, отметил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его мнению, это стало олицетворением провала линии администрации президента США Джо Байдена. Слова Шойгу приводит RG.ru.

Секретарь Совбеза обратил внимание на слова американского лидера Дональда Трампа, назвавшего вывод сил США из Афганистана «самым позорным днём» в истории страны. Шойгу подчеркнул, что бегство военных привело к жертвам среди гражданских.

«По прошествии четырёх лет в памяти до сих пор свежи шокирующие кадры позорного бегства одной из самых передовых, могущественных и высокотехнологических армий мира из южноазиатской страны», — сказал Шойгу.

Он добавил, что Москва готова оказывать помощь Афганистану в вопросе поддержания порядка в стране. По его словам, Афганистану предстоит проделать большую работу в этой сфере.

Ранее сообщалось, что сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана задержали десятки молодых женщин в Кабуле за предполагаемое нарушение дресс-кода. Свидетели утверждают, что во время арестов талибы* применяли физическую силу и не привлекали к задержаниям женщин-полицейских.