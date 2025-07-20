Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 19:04

В Афганистане десятки женщин бесследно «исчезли» после задержания полицией нравов

В Кабуле задержали десятки женщин за внешний вид

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lizette Potgieter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lizette Potgieter

Десятки молодых женщин были задержаны в Кабуле сотрудниками министерства поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана за предполагаемое нарушение установленного дресс-кода. Об этом сообщает новостной портал Afghanistan International.

По данным издания, задержания прошли в пятницу и субботу в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги. Женщин забирали из ресторанов, с улиц и из торговых центров, после чего увозили в неизвестном направлении. Свидетели утверждают, что во время арестов талибы применяли физическую силу и не привлекали к задержаниям женщин-полицейских. В частности, в районе Кала-е Фатулла женщин задерживали без объяснения причин, порой выводя их из общественных мест силой. В районе Коте Санги задержанных молодых женщин избивали, прежде чем посадить в автомобили.

На минувшей неделе в других районах города, включая Шахр-е Нау и Дашт-е Барчи, аналогичным образом были задержаны около 100 женщин. Аресты происходили на рынках, улицах и даже в больницах, никаких официальных обвинений задержанным предъявлено не было.

Местные жители также заявили об усилении патрулирования улиц и новых случаях задержаний молодых женщин в других районах города, в том числе в Риг Ришан и Таймани. Власти Афганистана пока не прокомментировали ситуацию и не объяснили причины массовых арестов.

Белый дом потратит $130 тысяч на сожжение 500 тонн печенья для голодающих детей Афганистана и Пакистана
Белый дом потратит $130 тысяч на сожжение 500 тонн печенья для голодающих детей Афганистана и Пакистана

Ранее Life.ru писал, что россиянам предлагают туры в Афганистан. При этом поехать туда могут только мужчины – их будут охранять вооружённые сопровождающие.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Афганистан
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar